Журавель объяснил, почему считает Мусаева лучшим тренером на старте сезона РПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», в голосовании на приз лучшему тренеру Альфа-Банк РПЛ в июле и августе 2026 года.

«Он столкнулся с перестройкой команды в ключевых позициях: заменил Сперцяна, у него не было Кордобы. При этом качество игры «Краснодара» не просело и даже в чём-то улучшилось: стали прагматичнее, неожиданнее в каких-то решениях, потому что Кривцов эту неожиданность привнёс. Воробьёв не забивал, тем не менее выполнял то, что нужно команде, и она не проседала по результатам, вырывала победы. Может, победы были не такими яркими, но команда выглядела и монолитно, и цельно. Все характеристики правильной, чемпионской игры у «Краснодара» в этой победной серии были. Это крутая тренерская работа – умение команду и настроить, и перестроить, и загладить те недостатки, которые могли объективно быть, но не проявились», — цитирует Журавеля сайт РПЛ.