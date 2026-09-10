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Сергей Семак ответил, использует ли он ИИ для подготовки к матчам «Зенита»

Сергей Семак ответил, использует ли он ИИ для подготовки к матчам «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, использует ли он искусственный интеллект для подготовки к матчам сине-бело-голубых.

— Сейчас идёт век искусственных технологий. Используете ли вы искусственный интеллект для подготовки к матчам? И, если используете, насколько сильно он вам облегчает жизнь?
— Нет, не используем искусственный интеллект, к сожалению. Мы — люди старой формации, и пока в большей степени слышим об этом от детей, от вас о том, что всё-таки есть искусственный интеллект. Конечно, мы понимаем, что он во всех сферах будет играть какую-то роль, но в нашей команде его не используем. Хотя, может быть, вы используете для того, чтобы генерировать вопросы? — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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