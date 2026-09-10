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«Мировой скандал». В «Барселоне» высказались об отсутствии Рафиньи в номинантах «ЗМ»

«Мировой скандал». В «Барселоне» высказались об отсутствии Рафиньи в номинантах «ЗМ»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на решение редакции France Football не включать футболистов сине-гранатовых Рафинью и Педри в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» — 2026.

«На мой взгляд, это мировой скандал, что Педри и Рафинья отсутствуют в списке. Совершается несправедливость. Отсутствие Педри с его талантом мне кажется непостижимым», — приводит слова Деку AS со ссылкой на программу El Món a RAC1.

По итогам минувшего сезона Рафинья и Педри в составе «Барселоны» выиграли Примеру. Педри за сборную Испании завоевал золото чемпионата мира.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября.

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