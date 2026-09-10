ЦСКА объявил об аренде Артёма Шуманского в «Акрон»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Артёма Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанной до конца мая 2027 года.

«Желаем Артёму успехов в текущем сезоне!» — написано в сообщении ЦСКА.

Шуманский является футболистом красно-синих с лета 2024 года. Вторую часть минувшего сезона 21-летний форвард провёл в аренде в «Крыльях Советов». За 12 матчей в самарской команде Шуманский не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме Семак заявил, что руководство «Зенита» занимается вопросом судейства в матче с ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: