15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об аренде Артёма Шуманского в «Акрон»

ЦСКА объявил об аренде Артёма Шуманского в «Акрон»
Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Артёма Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанной до конца мая 2027 года.

«Желаем Артёму успехов в текущем сезоне!» — написано в сообщении ЦСКА.

Шуманский является футболистом красно-синих с лета 2024 года. Вторую часть минувшего сезона 21-летний форвард провёл в аренде в «Крыльях Советов». За 12 матчей в самарской команде Шуманский не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Семак заявил, что руководство «Зенита» занимается вопросом судейства в матче с ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: