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Манчестер Юнайтед — Сабах: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов началась, 10 сентября 2026 года

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов началась
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Сегодня, 10 сентября, проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра идёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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