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Футболисты ЦСКА поприветствовали Ивана Олейникова в команде

Футболисты ЦСКА поприветствовали Ивана Олейникова в команде
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Футболисты московского ЦСКА поприветствовали нападающего Ивана Олейникова в команде. Россиянин присоединился к армейцам в летнее трансферное окно. Кадрами встречи экс-форварда самарских «Крыльев Советов» с одноклубниками поделилась пресс-служба клуба.

Новые партнёры по команде устроили Олейникову «коридор», а также поприветствовали новобранца аплодисментами.

Посмотреть видео можно на странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 28-летнего футболиста в качестве новичка презентовал казанский «Рубин». Переход Олейникова в клуб из столицы Татарстана, однако, не состоялся из-за решения игрока. Интерес к футболисту в летнее трансферное окно также приписывали «Локомотиву».

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