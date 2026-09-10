Футболисты ЦСКА поприветствовали Ивана Олейникова в команде

Футболисты московского ЦСКА поприветствовали нападающего Ивана Олейникова в команде. Россиянин присоединился к армейцам в летнее трансферное окно. Кадрами встречи экс-форварда самарских «Крыльев Советов» с одноклубниками поделилась пресс-служба клуба.

Новые партнёры по команде устроили Олейникову «коридор», а также поприветствовали новобранца аплодисментами.

Посмотреть видео можно на странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 28-летнего футболиста в качестве новичка презентовал казанский «Рубин». Переход Олейникова в клуб из столицы Татарстана, однако, не состоялся из-за решения игрока. Интерес к футболисту в летнее трансферное окно также приписывали «Локомотиву».