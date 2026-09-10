ЦСКА показал первую тренировку Ивана Олейникова с командой

Новичок ЦСКА Иван Олейников провёл первую тренировку с московской командой. Кадрами занятия нападающего в общей группе поделилась пресс-служба армейцев. Экс-форвард самарских «Крыльев Советов» присоединился к красно-синим в летнее трансферное окно.

Посмотреть видео можно на странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 28-летнего футболиста в качестве новичка презентовал казанский «Рубин». Переход Олейникова в клуб из столицы Татарстана, однако, не состоялся из-за решения игрока. Интерес к футболисту в летнее трансферное окно также приписывали «Локомотиву».

Олейников может дебютировать за ЦСКА в матче с «Рубином» в 8-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на субботу, 12 сентября.