Федерация футбола Франции не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) отказалась поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА и выступила за масштабную реформу управления организацией. Об этом сообщила пресс-служба FFF.

Исполком FFF принял решение после серии событий, которые изменили отношение федерации к Инфантино. Ранее французы поддерживали его как единственного кандидата, но за последние два месяца произошёл перелом.

Главный повод для недовольства — июльская инициатива Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была взять под контроль ключевые мужские и женские турниры ФИФА. По подсчётам организации, схема могла принести $ 4,2 млрд прибыли для национальных ассоциаций. Однако проект вызвал массовую критику со стороны функционеров и федераций по всему миру.

В своём заявлении FFF призвала к совместной разработке плана реформы ФИФА вместе с конфедерациями и национальными ассоциациями. Цель — восстановить доверие к руководящему органу мирового футбола, повысить прозрачность и обеспечить независимость управления. Для этого французская федерация начнёт консультации с ведущими спе