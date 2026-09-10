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Федерация футбола Франции не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА
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Федерация футбола Франции (FFF) отказалась поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА и выступила за масштабную реформу управления организацией. Об этом сообщила пресс-служба FFF.

Исполком FFF принял решение после серии событий, которые изменили отношение федерации к Инфантино. Ранее французы поддерживали его как единственного кандидата, но за последние два месяца произошёл перелом.

Главный повод для недовольства — июльская инициатива Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была взять под контроль ключевые мужские и женские турниры ФИФА. По подсчётам организации, схема могла принести $ 4,2 млрд прибыли для национальных ассоциаций. Однако проект вызвал массовую критику со стороны функционеров и федераций по всему миру.

В своём заявлении FFF призвала к совместной разработке плана реформы ФИФА вместе с конфедерациями и национальными ассоциациями. Цель — восстановить доверие к руководящему органу мирового футбола, повысить прозрачность и обеспечить независимость управления. Для этого французская федерация начнёт консультации с ведущими спе