«СКА-Хабаровск» подписал двух новичков с опытом игры в РПЛ и еврокубках

Клуб Лиги Pari «СКА-Хабаровск» представил двух новых футболистов. Контракты с дальневосточной командой подписали защитник Александр Жиров и нападающий Максим Максимов. О трансферах объявила пресс-служба «СКА-Хабаровск» на официальном сайте команды.

В минувшем сезоне 35-летний Жиров выступал в Первой лиге за «Челябинск». Также в карьере защитника были такие клубы, как «Ахмат», «Анжи», «Балтика» и немецкий «Зандхаузен». Всего на его счету 96 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и 146 — во Второй немецкой Бундеслиге.

Последним клубом в карьере 30-летнего Максимова был тульский «Арсенал», который он покинул в 2025 году. В сезоне-2021/2022 на его счету было 22 гола и три результативные передачи в 37 играх Первой лиги за «Факел». Всего за карьеру у Максимова восемь голов в 15 матчах квалификации Лиги Европы УЕФА.