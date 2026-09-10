Батраков — о матче с Нигерией: пока я головой здесь и должен помогать «Галатасараю»

Российский полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Нигерии, в составе которой выступает его одноклубник Виктор Осимхен. Игра запланирована на 6 октября на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я ещё не успел поговорить. Он [Виктор Осимхен] тренируется по индивидуальной программе, поэтому, может быть, позже.

Честно говоря, вообще пока головой я тут. Потому что каждая тренировка для меня что-то новое, каждая игра – тем более. Пока я головой здесь, и я должен помогать «Галатасараю» и оправдывать свой трансфер. Поэтому я стараюсь на каждой тренировке, на каждой игре», – приводит слова Батракова Metaratings.

20 августа полузащитник подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из «Локомот