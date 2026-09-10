Стали известны детали переговоров между «Спартаком» и «Ахматом» по трансферу Самородова

«Спартак» и «Ахмат» ведут переговоры по трансферу нападающего «Ахмата» Максима Самородова, но пока не могут договориться о сумме трансфера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» предлагает за игрока 600 млн рублей + бонусы. «Ахмат» хочет получить больше 600 млн и бонусы. Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне Самородов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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Как появился «Спартак»: