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«Факел» отдал защитника «Волге» в аренду на сезон с опцией возвращения зимой

«Факел» отдал защитника «Волге» в аренду на сезон с опцией возвращения зимой
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Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов продолжит карьеру в Лиге Pari. Воронежцы отдали игрока в аренду ульяновской «Волге». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале.

Срок арендного соглашения между «Факелом» и «Волгой» по Дзиову рассчитан до конца сезона-2026/2027. Отмечается, что у воронежской команды будет возможность досрочно отозвать 25-летнего защитника из аренды в зимнее трансферное окно.

Дзиов выступает за «Факел» с лета 2024 года. Он уже покидал команду на правах аренды. С февраля по июнь текущего года защитник выступал за брестское «Динамо». В 2025-м Дзиов пропустил более пяти месяцев из-за перелома голени.

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