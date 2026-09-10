«КАМАЗ» объявил о возвращении полузащитника Романа Акбашева в клуб

Полузащитник Роман Акбашев вернулся в «КАМАЗ». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Набережных Челнов.

Акбашев уже выступал за автозаводский клуб — он провёл в команде четыре сезона: с 2013 по 2015 год, а также с июля по сентябрь 2024 года. За это время футболист забил 13 мячей в 77 матчах.

До возвращения в «КАМАЗ» Акбашев играл за «Авангард», «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик», «Факел», «Ростов», «Черноморец» и «Урал». В составе «КАМАЗа» он будет выступать под 99‑м номером.

9 сентября «КАМАЗ» проиграл кировскому «Динамо» в матче 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 0:1 и выбыл из турнира. В таблице Лиги Pari клуб занимает предпоследнее, 17-е место с пятью очками после 10 игр.