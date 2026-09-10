Бывший футболист «Челси» и «Галатасарая» Хаким Зиеш перешёл в бразильский «Ботафого»

Экс-вингер лондонского «Челси» Хаким Зиеш продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. 33-летний марокканец подписал контракт с клубом Серии А «Ботафого». О переходе футболиста объявила пресс-служба бразильской команды на официальном сайте.

Зиеш, который с лета текущего года находился в статусе свободного агента, прибыл в Бразилию во вторник, 8 сентября, прошёл медицинский осмотр и подписал контракт до 2028 года. Дата официальной презентации футболиста в качестве новичка будет объявлена позже.

Зиеш выступал за «Челси» с 2020 по 2023 год, после чего перебрался в турецкий «Галатасарай», в составе которого провёл полтора сезона. После отъезда из Европы футболист выступал за «Аль-Духаиль» из Катара и «Видад» из Марокко.