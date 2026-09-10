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Андрей Аршавин назвал лучшего тренера РПЛ в июле-августе

Андрей Аршавин назвал лучшего тренера РПЛ в июле-августе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам июля и августа. Российский специалист получил награду от РПЛ, а Аршавин принял участие в голосовании в качестве эксперта.

«Краснодар» идёт на первом месте, показывает хороший футбол, несмотря на потери», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

«Краснодар» под руководством Мусаева одержал шесть побед в шести стартовых турах РПЛ в июле и августе. В 7-м туре (5 сентября) «быки» впервые в сезоне потеряли очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

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