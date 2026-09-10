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Самуэля Это’О подозревают в присвоении более € 500 тыс. за матч сборных России и Камеруна

Самуэля Это’О подозревают в присвоении более € 500 тыс. за матч сборных России и Камеруна
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Бывшие руководители Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) обвинили президента организации Самуэля Это’О в том, что он использовал не по назначению свыше € 500 тыс., поступивших за товарищеский матч сборных России и Камеруна. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, на личный счёт Это’О пришли два платежа — на € 455 056 и € 112 514. Эти деньги должны были достаться FECAFOOT как гонорар за игру, которая прошла в Москве 12 октября 2023 года.

Экс‑ру