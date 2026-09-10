Болельщики признали Игдисамова лучшим тренером РПЛ, победивший в номинации Мусаев — третий

Возглавляющий ЦСКА Дмитрий Игдисамов был признан лучшим тренером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в июле-августе по версии болельщиков. Как сообщает официальный сайт РПЛ, за российского специалиста проголосовали 40,08% болельщиков.
Второе место в опросе среди зрителей с результатом 25,59% занял главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо. Победивший в номинации главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев набрал лишь 12,12% и расположился на третьей строчке.
Напомним, лучший тренер месяца в РПЛ определяется по результатам опроса болельщиков, экспертов и журналистов. Приоритетным при этом является голос экспертов, которые и отдали предпочтения Мусаеву.
Лучший тренер РПЛ в июле-августе по версии болельщиков:
1. Дмитрий Игдисамов (ЦСКА) – 40,08%.
2. Хуан Карлос Карседо («Спартак