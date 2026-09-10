Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, состоялись три матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

«Динамо-Барнаул» — «Челябинск» — 0:2;

«Луки-Энергия» — «Урал» — 2:0;

«Шинник» — «Торпедо» Москва — 2:0.

8-9 сентября состоялись 13 матчей четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).