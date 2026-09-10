«Без колена я играю лучше вашей команды». Неймар — болельщикам «Атлетико Минейро»

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро» по ходу встречи 1/4 финала Южноамериканского кубка (2:0). Футболист не принимал участия в игре из-за повреждения бедра и наблюдал за ней с трибуны.

Во время матча Неймар обратился к болельщикам «Атлетико Минейро» со словами: «Я без колена играю лучше всей вашей команды». Потом нападающий добавил: «Я не играю со слабыми командами».

Ранее сообщалось, что у 34-летнего игрока травма мышцы правого бедра. Его трудовое соглашение с «Сантосом» рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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