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«Без колена я играю лучше вашей команды». Неймар — болельщикам «Атлетико Минейро»

«Без колена я играю лучше вашей команды». Неймар — болельщикам «Атлетико Минейро»
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Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро» по ходу встречи 1/4 финала Южноамериканского кубка (2:0). Футболист не принимал участия в игре из-за повреждения бедра и наблюдал за ней с трибуны.

Южноамериканский кубок — 2026 . 1/4 финала. 1-й матч
10 сентября 2026, четверг. 01:00 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
Окончен
2 : 0
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
1:0 Арао – 31'     2:0 Олива – 68'    

Во время матча Неймар обратился к болельщикам «Атлетико Минейро» со словами: «Я без колена играю лучше всей вашей команды». Потом нападающий добавил: «Я не играю со слабыми командами».

Ранее сообщалось, что у 34-летнего игрока травма мышцы правого бедра. Его трудовое соглашение с «Сантосом» рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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