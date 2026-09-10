Павлюченко — о Дзюбе: да не надо ему уже играть. Он уже футбол обманывает

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о том, что форварду Артёму Дзюбе пора завершить карьеру.

«Да не надо ему уже играть. Он уже футбол обманывает. Я ему уже сказал: «Хорош, Тём». Всё, уже не надо. Он уже бегать не может, но всё хочет играть. Он уже и так много денег заработал, ему уже не надо играть в футбол. Пусть тренирует деток лучше», – приводит слова Павлюченко ТАСС.

Дзюба, которому 38 лет, является лучшим бомбардиром сборной России с 31 голом и Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со 177 голами. Он начал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит». С клубом из