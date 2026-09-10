Генич объяснил, почему считает Евсеева, а не Мусаева лучшим тренером старта сезона в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему считает лучшим тренером июля-августа в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге возглавляющего махачкалинское «Динамо» Вадима Евсеева, а не главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Было велико искушение выбрать Мусаева за шесть побед в шести матчах, но мы привыкли к его продуктивной и качественной работе, и тем более он сам признавал, что допускал ошибки с заменами, например, в матче с «Факелом». Поэтому я выбираю Евсеева, потому что на наших глазах меняется махачкалинское «Динамо»: дерзкая, агрессивная, очень на