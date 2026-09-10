Гюлер близок к продлению контракта с «Реалом» до 2032 года — Романо

Атакующий полузащитник Арда Гюлер согласился подписать новый контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до июня 2032 года. «Сливочные» должны объявить о пролонгации трудового соглашения в скором времени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Гюлер выступает в составе «Реала» с лета 2023 года. За этот период 21-летний хавбек принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: