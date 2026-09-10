«Акрон» объявил о трансфере 19-летнего воспитанника «Краснодара»

Полузащитник Артём Сидоренко перешёл из «Нижнего Новгорода» в тольяттинский «Акрон». О трансфере официально сообщили пресс-службы обоих клубов. Контракт 19-летнего футболиста с командой Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги будет рассчитан на четыре сезона. Соглашение предусматривает опцию продления ещё на один год.

Сидоренко перешёл в «Нижний Новгород» из «Краснодара» в феврале текущего года и успел провести шесть матчей.

«Артём, спасибо за время в Нижнем Новгороде. Желаем удачи в дальнейшем развитии футбольной карьеры!» — говорится в обращении пресс-службы «Нижнего Новгорода» к футболисту в телеграм-канале.