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В ЦСКА сообщили, что клуб не будет делать приобретений до конца трансферного окна

В ЦСКА сообщили, что клуб не будет делать приобретений до конца трансферного окна
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что красно-синие не будут делать трансферов до конца трансферного окна, которое закроется в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в полночь 11 сентября.

«Трансферов больше не будет», — приводит слова Брейдо телеграм-канал «Удар Эджуке | ЦСКА».

В текущее трансферное окно красно-синие приобрели вратаря Максима Бориско, крайнего защитника Мохамеда Аззи и полузащитника Ивана Олейникова.

После семи туров Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Игдисамова набрали 15 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.