Григорян: даже когда у «Краснодара» не идёт игра, тренер предпринимает эффективные меры

Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему считает возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером старта сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«По лучшему тренеру всё предельно просто и понятно, и не только потому что «Краснодар» идёт на первом месте. Даже когда у «Краснодара» не идёт игра, мы видим, что тренер предпринимает эффективные меры для того, чтобы вырвать эти три очка», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

«Краснодар» под руководством Мусаева одержал шесть побед в шести стартовых турах РПЛ в июле и августе. В 7-м туре (5 сентября) «бы