«Динамо» арендовало вингера Казимира у «Осера» из Лиги 1

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о переходе крайнего полузащитника «Осера» Жозуэ Казимира с правом последующего выкупа. Аренда рассчитана до конца сезона-2026/2027. Участник чемпионата мира — 2026 в составе сборной Гаити будет выступать за бело-голубых под 77-м номером.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

24-летний вингер выступает в составе «Осера» из французской Лиги 1 с лета 2025 года. За этот период Казимир принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Осером» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.