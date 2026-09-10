«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Мартинес, Мазрауи, Доргу, Майну, Тилеманс, Фернандеш, Мбемо,