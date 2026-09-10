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Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Манчестер Юнайтед — Сабах: стартовые составы команд на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, 10 сентября 2026

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0    

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Мартинес, Мазрауи, Доргу, Майну, Тилеманс, Фернандеш, Мбемо,