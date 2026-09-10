«Спартак» и «Ахмат» договорились о трансфере Самородова

«Спартак» и «Ахмат» согласовали основные детали сделки по переходу нападающего Максима Самородова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок должен успеть подписать контракт до конца сегодняшнего дня. Сумма сделки должна составить 650 млн рублей.

В нынешнем сезоне Самородов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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