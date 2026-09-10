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Ла Лига опубликовала данные о «потолке зарплат», «Реал» опережает «Барселону» — Marca

Ла Лига опубликовала данные о «потолке зарплат», «Реал» опережает «Барселону» — Marca
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Испанская Ла Лига опубликовала данные о лимитах стоимости состава — показателях, более известных как «потолок зарплат». Эти цифры отражают сумму, которую каждая команда может тратить на свой состав с учётом доходов, расходов и долговых обязательств. Как сообщает издание Marca, мадридский «Реал» продолжает опережать «Барселону», хотя лимит для обоих клубов вырос.

Согласно обновлённым данным, лимит «Барселоны» вырос с € 432 млн (показатель предыдущего, зимнего окна) до € 582 млн. Тем не менее клуб по-прежнему уступает мадридскому «Реалу», который, как и в ходе нескольких последних трансферных кампаний, обладает самыми высокими финансовыми возможностями в части расходов на состав. Лимит «Реала» увеличился с € 761 млн (уровень двух предыдущих окон) до € 832 млн, установив тем самым новый рекорд.

«Потолок зарплат» клубов Ла Лиги на сезон-2026/2027:

1. «Реал» — € 832,786 млн.
2. «Барселона» — € 582,769 млн.
3. «Атлетико» — € 361,287 млн.
4. «Вильярреал» — € 170,564 млн.
5. «Бетис» — € 142,847 млн.
...
19. «Малага» — € 33,634 млн.
20. «Севилья» — € 20,161 млн.