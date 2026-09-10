Reuters: у Инфантино высокие шансы сохранить пост — соперников на выборах пока нет

Президент ФИФА Джанни Инфантино с высокой вероятностью сохранит свой пост на выборах 2027 года — у него нет реальных конкурентов. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Инфантино предложил создать новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира, но отступил под давлением конфедераций и угрозы бойкота со стороны стран УЕФА. Часть национальных федераций всё же отказала ему в поддержке, однако серьёзного соперника так и не появилось.

По информации источника, Инфантино по-прежнему опирается на поддержку небольших футбольных стран и ключевых блоков за пределами Европы. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, которого называли потенциальным кандидатом, не заинтересован в борьбе за пост. Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни также не станет выдвигаться без уверенности в достаточной поддержке.

Поскольку сместить Инфантино не получается, его оппоненты, по словам футбольных чиновников, могут сосредоточиться на ограничении его полномочий — в частности, на усилении контроля за стратегическими и коммерческими решениями и перераспределении власти внутри руководства ФИФА.

Выборы пройдут 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко. Регистрация кандидатов завершается 18 ноября.