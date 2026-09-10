«Бавария» — «Будё-Глимт»: первый тайм матча Лиги чемпионов завершился без забитых мячей

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт — 0:0.

В первой половине встречи команды не смогли открыть счёт.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов яв