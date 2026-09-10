18-летний Ибрагимов сделал гол+пас за «Манчестер Юнайтед» в матче юношеской ЛЧ с «Сабахом»

Российский нападающий «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов отметился голом и результативной передачей в матче юношеской Лиги чемпионов с «Сабахом». «Красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 5:0. Ибрагимов вывел свою команду на поле с капитанской повязкой.

18-летний нападающий открыл счёт на второй минуте. На 85-й минуте Ибрагимов сделал результативную передачу.

Вингер дебютировал в составе сборной России 5 июня 2026 года. Он сыграл 30 минут в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0). 9 июня Ибрагимов принял участие во встрече с Тринидадом и Тобаго, в котором российская национальная команда победила со счётом 3:0.

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