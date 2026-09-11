Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 10 сентября
В четверг, 10 сентября, состоялись шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей Лиги чемпионов, общий этап, 10 сентября:
- «Фенербахче» – «Рома» – 1:1;
- «ПСВ Эйндховен» – «Шахтёр» – 1:1;
- «Славия» Прага – «Ланс» – 2:3;
- «Комо» – «РБ Лейпциг» – 4:1;
- «Манчестер Юнайтед» – «Сабах» – 4:0;
- «Бавария» – «Будё-Глимт» – 5:0.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
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