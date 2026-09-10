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«Царь не поедет». L’Équipe — о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ

«Царь не поедет». L’Équipe — о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
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Французская газета L’Équipe выпустила материал о несостоявшемся возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что 30-летний хавбек не ведёт никаких переговоров о возможном уходе в последний день трансферного окна в РПЛ.

«Переговоры состоялись с санкт-петербургским «Зенитом», но наиболее продвинутыми были переговоры с московским «Спартаком». Российское издание «Чемпионат» сообщило о предложении из Москвы в размере € 19 млн, но царь не поедет», — написано в материале L’Équipe.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубо