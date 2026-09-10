Четыре футболиста и два тренера пропустят 8-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Четыре футболиста и два тренера не смогут принять участие в 8-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 из-за дисквалификаций. Как сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, тур пропустят защитники Алексей Татаев («Оренбург»), Умар Сако («Ростов»), форвард Герман Онугха («Родина»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), а также тренеры Хуан Эспинар («Родина») и Андрей Талалаев («Балтика»).

Татаев и Сако дисквалифицированы из-за перебора жёлтых карточек (по четыре в сезоне). Онугха, Тюкавин и Эспинар отстранены из-за удалений в предыдущем туре. Все перечисленные, кроме Талалаева, пропустят