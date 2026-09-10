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Определись все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027

Определись все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027
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В четверг, 10 сентября, завершился четвёртый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. По итогам игрового дня определились все 16 участников и восемь пар пятого раунда Пути регионов.

Пары пятого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027:

«Ленинградец» — «Луки-Энергия»;
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Киров;
«Нижний Новгород» — «Шинник»;
«Енисей» — «Калуга»;
«Чертаново» — «Текстильщик»;
«Волга» Ульяновск — «Муром»;
«Волна» — «Динамо» Санкт-Петербург;
«Спартак» Кострома — «Челябинск».

Матчи пятого раунда Пути регионов состоятся 13-15 октября, точное расписание будет опубликовано позднее.

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