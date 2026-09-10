Вингер Эвертон объяснил, почему не перешёл в РПЛ, где им интересовался «Краснодар»

Новоиспечённый нападающий «Сантоса» Эвертон Соарес рассказал, почему предпочёл перейти в клуб из Сан-Паулу из «Фламенго» вместо переезда в Россию, где им интересовался «Краснодар».

«У меня было желание играть в Европе, я почти договорился о переезде в Россию, но понял, что это будет не лучшим решением. У меня здесь много друзей, и я осознал, что у меня будет возможность поработать до конца сезона. Я почувствовал желание клуба видеть меня в своей команде, и это облегчило принятие решения», — приводит слова Эвертона журналистка Раиса Симплисио на странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Эвертон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Со