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Агент новичка ЦСКА Олейникова объяснил, почему полузащитник не перешёл в «Рубин»

Агент новичка ЦСКА Олейникова объяснил, почему полузащитник не перешёл в «Рубин»
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Роберт Тунян, агент новичка ЦСКА Ивана Олейникова, рассказал, почему полузащитник не перешёл в «Рубин», несмотря на то что ранее побывал в расположении казанского клуба и позировал с его футболкой. 9 сентября красно-синие объявили о переходе 28-летнего игрока из «Крыльев Советов». Контракт подписан до июня 2029 года.

– За несколько дней до официального перехода Олейникова в ЦСКА все видели его фото и видео из расположения «Рубина». Как так вышло?
– История довольно простая: у нас было конкретное предложение, мы долго общались с «Локомотивом», а «Рубин» ждал, чем закончатся наши переговоры. Когда диалог с «Локо» прекратился, «Крыльям Советов» поступило предложение от казанцев, незадолго до матча с «Краснодаром». Мы обсудили ус