ФИФА наложила на «Сочи» запрет на трансферы

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) наложила трансферный бан на клуб «Сочи», который с нового сезона выступает в Лиге Pari. Это следует из бан-листа на официальном сайте организации. Решение датировано 9 сентября.

Ранее сообщалось, что у клуба есть задолженность перед израильским «Маккаби» Тель‑Авив за трансфер сербского защитника Неманьи Стоича в прошлогоднее летнее трансферное окно.

В турнирной таблице Первой лиги «Сочи» занимает третье место. В активе команды 19 набранных очков после 10 встреч. Отставание от зоны прямого выхода в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу составляет три очка.