15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА наложила на «Сочи» запрет на трансферы

ФИФА наложила на «Сочи» запрет на трансферы
Комментарии

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) наложила трансферный бан на клуб «Сочи», который с нового сезона выступает в Лиге Pari. Это следует из бан-листа на официальном сайте организации. Решение датировано 9 сентября.

Ранее сообщалось, что у клуба есть задолженность перед израильским «Маккаби» Тель‑Авив за трансфер сербского защитника Неманьи Стоича в прошлогоднее летнее трансферное окно.

В турнирной таблице Первой лиги «Сочи» занимает третье место. В активе команды 19 набранных очков после 10 встреч. Отставание от зоны прямого выхода в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу составляет три очка.

Материалы по теме