15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» продлит контракт с Артетой — он войдёт в топ самых высокооплачиваемых тренеров

«Арсенал» продлит контракт с Артетой — он войдёт в топ самых высокооплачиваемых тренеров
Комментарии

Лондонский «Арсенал» близок к продлению контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, переговоры клуба со специалистом продвинулись, стороны рассчитывают подписать новое соглашение.

Клуб намерен заметно повысить зарплату Артеты — сейчас он получает около £ 10 млн (€ 11,6 млн) в год плюс £ 5 млн (€ 5,8 млн) в виде бонуса за выход в Лигу чемпионов. После продления контракта испанец может войти в число самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Артета руководит «Арсеналом» с 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Англии. «Канониры» проиграли в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 французскому «ПСЖ».

Материалы по теме
Артета — о победе над «Наполи» в ЛЧ: выдающееся достижение для нашей команды