«Арсенал» продлит контракт с Артетой — он войдёт в топ самых высокооплачиваемых тренеров

Лондонский «Арсенал» близок к продлению контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, переговоры клуба со специалистом продвинулись, стороны рассчитывают подписать новое соглашение.

Клуб намерен заметно повысить зарплату Артеты — сейчас он получает около £ 10 млн (€ 11,6 млн) в год плюс £ 5 млн (€ 5,8 млн) в виде бонуса за выход в Лигу чемпионов. После продления контракта испанец может войти в число самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Артета руководит «Арсеналом» с 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Англии. «Канониры» проиграли в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 французскому «ПСЖ».