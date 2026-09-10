«Поступил не по-пацански». «Рубин» обыграл срыв трансфера Олейникова в ролике про Иванова

«Рубин» в соцсетях опубликовал ролик, посвящённый переходу полузащитника Матвея Иванова. 19-летний игрок подписал контракт до лета 2030 года.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Рубин» в соцсети VK.

В начале презентационного видео показано, как футболку Ивана Олейникова повесили в шкаф к майке Алексея Сутормина. В этот момент звучит фрагмент из сериала «Слово пацана»: «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами, чтобы за руку с ним больше не здоровался никто». После закрытия двери шкафа на ней появляется надпись: «Потрачено». Затем в кадре показывается майка Иванова.

6 сентября «Рубин» проинформировал, что 28-летний хавбек прибыл в расположение команды, где встретился с руководством клуба, главным тренером, а также осмотрел клубную базу. Сообщалось, что в ближайшее время футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Рубином». Также казанский клуб сопровод