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«Факел» объявил о расторжении контракта с экс-нападающим «Рубина», он будет играть в ФНЛ

«Факел» объявил о расторжении контракта с экс-нападающим «Рубина», он будет играть в ФНЛ
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Бывший форвард казанского «Рубина» Мераби Уридия покинул «Факел». Как сообщает пресс-служба воронежской команды, стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию, а сам 33-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов Футбольной национальной лиги.

«Мераби, спасибо за вклад в решение задачи – возвращение клуба в РПЛ. Желаем удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале.

Уридия выступал за «Факел» с лета прошлого года. В минувшем сезоне на счету нападающего два гола и две результативные передачи в 30 матчах Лиги Pari. В сезоне-2026/2027 Уридия успел принять участие в четырёх играх за воронежцев.

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