В России закрылось летнее трансферное окно

В ночь с 10 на 11 сентября, в 00:00 мск, в России официально закрылось летнее трансферное окно. Клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и Лиги Pari больше не могут регистрировать новичков для участия в первой половине сезона-2026/2027.

Теперь клубы могут усиливать составы исключительно за счёт свободных агентов. В течение 14 дней после закрытия трансферного окна официально разрешено подписывать контракты и заявлять игроков, которые не находятся на контракте с другими клубами.

Среди россиян, которые остались без клуба к моменту закрытия трансферного окна, выделяются полузащитник Далер Кузяев, а также нападающие Артём Дзюба, Александр Кокорин и Денис Черышев.