Представитель Дзюбы: у Артёма есть 14 дней быть заявленным за клуб РПЛ после закрытия ТО

Леонид Гольдман, представитель 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, что форвард может быть заявлен за любой клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в течение 14 дней после закрытия трансферного окна (ночью 10 сентября). В конце мая Дзюба покинул «Акрон» и является свободным агентом.

«Трансферное окно закрывается сегодня, но Артём находится в статусе свободного агента, и технические нюансы позволяют ему в течение двух недель после 10 сентября подписать контракт и быть заявленным за клуб РПЛ.

Вариантов усиления после закрытия трансферного окна у клубов не так много. Будем наблюдать за развитием событий», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

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