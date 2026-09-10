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Манчестер Юнайтед — Сабах. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Манчестер Юнайтед — Сабах: Кунья открыл счёт на 27-й минуте

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Кунья открыл счёт на 27-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра выступает Вилли Делажо (Франция). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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