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«Рубин» арендовал у «Динамо» нападающего Ульви Бабаева

«Рубин» арендовал у «Динамо» нападающего Ульви Бабаева
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Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о переходе крайнего нападающего Ульви Бабаева в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2026/2027 с правом выкупа. 22-летний вингер будет играть за казанскую команду под седьмым номером.

Бабаев является воспитанником академии бело-голубых. В составе основной команды «Динамо» нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

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