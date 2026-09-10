«Рубин» арендовал у «Динамо» нападающего Ульви Бабаева

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о переходе крайнего нападающего Ульви Бабаева в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2026/2027 с правом выкупа. 22-летний вингер будет играть за казанскую команду под седьмым номером.

Бабаев является воспитанником академии бело-голубых. В составе основной команды «Динамо» нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

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