«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: хозяева довели счёт до разгромного за две минуты

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра выступает Вилли Делажо (Франция). На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья. На 43-й минуте капитан Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев. Через две минуты форвард Беньямин Шешко довёл счёт до разгромного.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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