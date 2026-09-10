Новичок «Динамо» Казимир записал обращение к фанатам перед поездкой в Москву

Вингер сборной Гаити Жозуэ Казимир записал видеообращение к болельщикам московского клуба перед переходом. Ранее пресс-служба бело-голубых объявила об аренде футболиста из французского «Осера». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Всем привет, на связи Жозуэ. Уже скоро отправлюсь в Москву. С нетерпением жду встречи с тренерами, партнёрами по команде и болельщиками!» — сказал Казимир в видео, опубликованном на странице московского «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть на странице «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

За московский клуб футболист будет выступать под 77-м номером.