«Бавария» — «Будё-Глимт»: Джамал Мусиала открыл счёт на 47-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются немецкая «Бавария» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мюнхенского клуба.

На 47-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с норвежским «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» 14 октября проведёт матч с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижски