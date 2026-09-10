Россиянин Никита Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм матча с «Баварией»

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм матча с «Баварией» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В первом тайме 31-летний голкипер совершил пять спасений. Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен».

В минувшем сезоне Лиги чемпионов Хайкин принял участие в 12 матчах, в одном из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение российского игрока с норвежским клубом ра