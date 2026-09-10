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Россиянин Никита Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм матча с «Баварией»

Россиянин Никита Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм матча с «Баварией»
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Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм матча с «Баварией» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В первом тайме 31-летний голкипер совершил пять спасений. Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

В минувшем сезоне Лиги чемпионов Хайкин принял участие в 12 матчах, в одном из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение российского игрока с норвежским клубом ра